Salzburgs Promis packt an Feiertagen die Reiselust

In einer anderen europäischen Großstadt verbringt der Intendant der Mozartwoche Salzburg, Rolando Villazón, seine Feiertage: Paris. Die Stadt der Liebe wird heuer für den 50-Jährigen, seine Frau Lucia und für die beiden Söhnen Dario und Matteo den festlichen Rahmen rund um die Festtage bilden. Am Programm steht neben Spaziergängen am wunderbar beleuchteten Champs-Élysées vor allem ganz viel leckeres Essen, wie die „Krone “ erfuhr. Auch Weihnachten feierte Familie Villazón schon in der Stadt an der Seine. Papa Rolando stimmte dazu traditionell sogenannte „Villancicos“, also mexikanische Weihnachtslieder, an.