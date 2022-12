Auch über den Tod kann man herzhaft lachen

Abenteuer im Jenseits

Gemeinsam mit ihnen lässt sie ihre patscherte und widerborstige Hanna in Zwischenwelten reisen, in denen sie auf tänzerische Todesvögel genauso trifft wie auf mythische Mutterfiguren. Spätestens, wenn die Venus von Willendorf im Jenseits „We will rock you“ singt, hat man auch im Publikum jegliche Angst vor dem Tod und den Veränderungen, die damit einhergehen, verloren.