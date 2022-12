Tirol: Schönwetter bereitet Lawinenexperten Sorgen

„Lawinen können bis auf den Boden durchreißen und besonders in den schneereichen Gebieten gefährlich groß werden. Vorsicht vor allem in Kammlagen sowie in Rinnen, Mulden und hinter Geländekanten. Die Gefahrenstellen sind schwer zu erkennen. Fernauslösungen sind möglich. Große Vorsicht und Zurückhaltung sind nötig“, so die Experten vom Lawinenwarndienst.