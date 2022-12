Neues Auflagenpaket: Krško droht die Abschaltung

Noch vor Jahresende stellt das slowenische Umweltministerium den Betreibern des Uralt-AKW in Krško die Rute ins Fenster! Wie die „Krone“ erfuhr, hatte die Behörde der Energiegesellschaft am 22. Dezember ein dickes Paket voller Auflagen übermittelt. Diese seien rasch zu erfüllen, denn am 31. Dezember 2023 laufe die Betriebsgenehmigung aus.