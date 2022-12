„Krone“-Test: Apotheken schicken kranke Kunden weg

Dann begann die Apotheken-Odyssee in Wien. „7. Bezirk: Fehlanzeige. Nächste Adresse Döbling: Beim Blick auf das Rezept sagt die Apothekerin: ,Keine Chance, vielleicht in zwei Wochen.‘ Selbes Szenario in Apotheke drei im 19. und bei Nummer vier (nochmals im 7. Bezirk). Am Ende des Tages endete die Antibiotikum-Suche in Mautern (Niederösterreich). Hier gab es das Medikament.“