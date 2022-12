Antibiotika: „Versuchen, dass jeder etwas bekommt“

Export-Stopp in China: „Solche Pläne nicht bekannt“

In Bezug auf Berichte in deutschen Medien, wonach China wegen der explodierenden Corona-Zahlen im eigenen Land den Export von Ibuprofen und Paracetamol stoppen könnte, beruhigte der Pharmig-Sprecher. Solche Pläne seien ihm nicht bekannt. Zudem ist Europa bei diesen Medikamenten nicht allein von China abhängig. Paracetamol werde auch in großen Mengen in Indien und Ibuprofen ebenso in den USA hergestellt.