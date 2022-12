Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern

Der Pflegehelfer am LKH Bludenz hat sein Leben kranken und benachteiligten Kindern aber auch Menschen in finanzieller Not verschrieben. Sein Berufsalltag und die Begegnung mit sterbenden Kindern haben ihn geprägt und dazu veranlasst, die „Stunde des Herzens“ zu gründen. Über die Jahre ist die Hilfsorganisation immer größer geworden. In den vergangenen Wochen waren Joe und seine Frau Ines bis zu 15 Stunden am Tag unterwegs, um Familien und deren Kinder eine vorweihnachtliche Freude zu bereiten. Auf seiner Liste standen rund 130 schwerkranke und benachteiligte Kinder, die sich im Rahmen des Projekts „Kinderwunschliste“ etwas wünschen durften - Spiel- und Hörfiguren, Bauklötze, Puzzles, Bücher und Gutscheine für Kleidung.