O du fröhliche Haie-Zeit: Geht Erfolgslauf weiter?

Die Haie schwimmen in dieser Saison auf einer monströsen Erfolgswelle, haben das Gefühl des Verlierens noch gar nicht richtig kennengelernt, nur einmal zwei Niederlagen in Folge eingesteckt. Auch das ist top in der Liga. „Schön langsam wird es sogar mir unheimlich“, sagte Zeugwart Hannes Jonach am Donnerstag vor der Abfahrt. Innsbrucks Cracks machten sich schon einen Tag früher auf den kurvenreichen Weg auf die Hochebene von Asiago.