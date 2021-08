Asyl-Landesrat gibt Frauen und Kindern den Vorrang

Corona-Cluster in zwei Flüchtlingszentren

Sorgen bereiten im Asylzentrum Traiskirchen auch die Corona-Zahlen. Mit 41 Infizierten ist das Heim nun sogar der größte Cluster des Landes. Weil es auch 19 aktive Fälle im Asylzentrum in Schwechat im Bezirk Bruck an der Leitha gibt, prüft das Innenministerium weitere Sicherheitsmaßnahmen.