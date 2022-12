Tausende Haushalte von Stromausfällen betroffen

Spürbare Auswirkungen der Stromausfälle

Ampeln waren ausgefallen und Geschäftstüren ließen sich aufgrund der Stromausfälle nicht mehr öffnen. „Blickkontakt aufnehmen und gegenseitig Rücksicht nehmen sind dann das Wichtigste“, so Marion Seidenberger, Verkehrspsychologin des ÖAMTC. Der Automobilclub bot Verhaltenstipps für den Fall von nicht funktionierenden Ampeln. „Die meisten Menschen reagieren in so einer Ausnahmesituation intuitiv richtig: Sie beobachten das Geschehen zuerst und ‘tasten‘ sich vorsichtig heran“, erklärte Seidenberger in einer Aussendung. Auch wenn klare Vorrangregeln gelten, sollte niemand darauf beharren.