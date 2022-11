Microsoft vor Zugeständnissen für Activision-Deal

Microsoft will der EU-Wettbewerbsbehörde offenbar Zugeständnisse machen, um deren Zustimmung zur geplanten Übernahme des „Call of Duty“-Anbieters Activision Blizzard zu erhalten. Einem Insider zufolge will Microsoft dem Konkurrenten Sony, dessen Spielkonsole PlayStation direkt mit Microsofts Xbox konkurriert, ein zehnjähriges Lizenzabkommen anbieten. Die EU will bis zum 11. April über den Fall entscheiden.