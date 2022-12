Wie weit dürfen die Klima-Aktivisten gehen?

In München hat es sich vorerst „ausgeklebt“. Die bayerische Landeshauptstadt hat am 10. Dezember eine Verfügung „zur präventiven Gefahrenabwehr“ erlassen. Bis 8. Jänner sind „Versammlungen in Zusammenhang mit Klimaprotesten in Form von Straßenblockaden“ verboten, insofern diese nicht im Vorfeld nach dem Versammlungsrecht angekündigt werden.