München verbietet alle Proteste von Klima-Klebern

Der Aufruf zur Teilnahme an einer solchen untersagten Versammlung sei strafbar, warnte die Stadt. Verboten sei ab Sonntag sowohl die Teilnahme an einer solchen Veranstaltung als auch das Organisieren. In München hatte es in den vergangenen Wochen immer wieder Straßenblockaden durch Aktivisten der Klimagruppierung „Letzte Generation“ gegeben, die sich auf dem Asphalt festklebten und damit den Straßenverkehr behinderten.