Immer noch weniger Geld für Frauen in Österreich

Deutliche Unterschiede in den Arbeitsbereichen

Bisher hat sich keine Besserung in den letzten Jahren abgezeichnet. Der Direktübertritt einer Anstellung in die Pension bei Frauen war sogar rückläufig. 2019 waren es laut FORBA nur mehr 48,1 Prozent der unselbstständig Erwerbstätigen. Hier zeigen sich deutliche Unterschiede nach Arbeitsbereich und Betriebsgröße. Beispielsweise ging nur ein Drittel aller Frauen in der Hotellerie/Gastronomie direkt in Pension. In der Verwaltung sind es im Vergleich knapp über zwei Drittel.