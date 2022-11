„Es muss daran liegen, dass wir Frauen sind“

Elisabeth Moser* (Name geändert) hat eigentlich alles richtig gemacht: gute Noten in der Schule, BWL-Studium in Mindeststudienzeit, dann ein toller Job in einem großen steirischen Industrie-Unternehmen. Auch ein Studienkollege fängt kurz danach in derselben Abteilung zu arbeiten an. „Obwohl in unserem Vertrag steht, dass wir nicht über unser Gehalt sprechen dürfen, hat er mir erzählt, wie viel er verdient. Das war ein Schock für mich.“