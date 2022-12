Mit Stichwaffe attackiert: Mann schwer verletzt

Tatort war eine Wohnsiedlung in der Grazer Nippelgasse am Samstagabend. Dort dürften der 49-Jährige und sein späteres Opfer, ein 29-jähriger Portugiese, in Streit geraten sein. Wegen einer tätlichen Auseinandersetzung hatte der 49-Jährige selbst den Polizeinotruf kontaktiert. Noch während die erste Polizeistreife auf dem Weg zum Einsatzort war, rief dann ein weiterer Nachbar die Polizei: Er habe soeben einen verletzten Mann in seine Wohnung gelassen. Dieser weise Stichverletzungen auf.