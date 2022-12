Diesen Unlauf seit 2015 will VSV im Derby brechen

Mit Villach-Goalie „JP“ Lamoureux hat Petersen mittlerweile ein kleines Privatduell. Beim ersten Saisonderby hatte Nick den Schlussmann mit einer Finte ausgetrickst und dem KAC so den Sieg im Penaltyschießen gebracht. Beim VSV-Sieg in Villach revanchierte sich Lamoureux zuletzt, indem er Petersen mit viel Risiko entgegenrutschte, so die Penaltychance vereitelte. Petersen: „Sollte es wieder ein Shootout geben, werde ich den Kopf oben behalten. Aber wir wollen diesmal schon nach 60 Minuten als Sieger dastehen!“