3:2! Petersen schießt KAC zum Derbysieg über VSV

Im 3. Drittel ging‘s rund

Zu Beginn des dritten Abschnitts überschlugen sich die Ereignisse! Erst netzte Villachs Collins aus der Luft am 2. Pfosten ein (42.), dann gelang Sabolic in Minute 44 nach einem Collins-Querpass sogar die Führung. Aber nur eine Minute später die Antwort des KAC: Nach einer Druckphase schoss Ganahl aus dem Hinterhalt durch den Verkehr - und der Puck schlug im Kreuzeck ein. Und fast hätte Haudum mit seinem zweiten Tor die Klagenfurter direkt wieder in Front gebracht - aber die Scheibe klopfte nur an die Innenstange.