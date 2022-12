Gemischte Gefühle bei Ländle-Klubs nach Auslosung

Schwerer Gang in die Stahlstadt

Deutlich schwerer ist die Aufgabe für Bregenz Handball. Der Cupgewinner 2022 muss in Linz ran. In der HLA Meisterliga setzten sich die Bodenseestädter in der Hinrunde in der Stahlstadt denkbar knapp mit 26:25 durch. Da beide Kontrahenten sowie Hard im Europacup im Einsatz waren, zogen sie jeweils mit einem Freilos ins Achtelfinale des ÖHB Cup ein. Die Begegnungen werden zwischen dem 27. Jänner und 1. Februar ausgetragen.