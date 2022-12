Flugretter wieder mit deutlich mehr Einsätzen

Sichtbar wird dies vor allem bei den Einsatzflügen in der Saison 2021/22, als die Skigebiete wieder in Betrieb gingen. Im Vergleich zum Winter 2020/21 kam es zu einem Anstieg der Hubschraubereinsätze von rund 46 Prozent durch den in Nenzing/Galina stationierten „Christophorus 8“ der Bergrettung. Die Besatzung des Notarzthubschraubers „Gallus 1“, der im Winter von Zürs/Lech startet, verbuchte ein Plus von rund 70 Prozent. „Die von der Bergrettung Vorarlberg betriebenen Stützpunkte bieten optimale Voraussetzungen für Rettungsflüge“, erklärte Artur Köb, Leiter der Flugrettung.