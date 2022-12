Dieser Moment begeisterte auch Schlierenzauer

Andrea Hinterleitner gewann mit ihrem Bild vom blinden Speerwerfer Bil Marinkovic bei den Österreichischen Leichtathletik-Meisterschaften für Menschen mit Behinderung in Linz den Bewerb der Amateur-Fotografen. In der Kategorie Reportage ging Platz eins an Carlos Blanchard, der für seine Serie DREAMS ein Jahr die Para-Boardercross-Szene begleitet hat.