Keine Gefahr für Kosmonauten durch „Sojus“-Leck

Das aller Wahrscheinlichkeit nach durch einen Mikrometeoriten verursachte Leck in einer an der Internationalen Weltraumstation ISS angedockten „Sojus“-Raumkapsel stellt offenbar keine Gefahr für die Crew dar. „Die Sicherheit und der Komfort der Crew werden durch nichts bedroht“, teilte die russische Raumfahrtbehörde Roskosmos am Samstag in Moskau mit.