Komet Tsuchinshan-ATLAS mit freiem Auge sichtbar

Mit freiem Auge im Westen sichtbar

Bleibt die Frage, wohin man dann ab dem 12. Oktober bis Ende des Monats die Augen richten soll. Vorausgesetzt das Wetter ist klar, sollte man in der Abenddämmerung nach Westen schauen, so die WAA-Angaben: In den ersten Tagen sollte Tsuchinshan-ATLAS sogar mit freiem Auge erkennbar sein, „wenn auch nicht mehr so deutlich wie vor ein paar Tagen am Südhimmel. Ein Fernglas ist in jedem Fall ratsam und hilft beim Auffinden des Kometen in der Dämmerung“, erklärte Pikhard.