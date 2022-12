Japan rüstet auf, löst sich vom „heiligen Gral“

„In Deutschland geht dank Kanzler Olaf Scholz das Wort der Zeitenwende um. Und in Japan findet gerade auch so eine Art Zeitenwende statt“, sagt Takuma Melber, Japan-Experte an der Universität Heidelberg. „Mit dem großen Unterschied vielleicht zu Deutschland, dass hier in Japan auch klare Fakten geschaffen werden, sprich sicherheitspolitische und militärische Fakten.“