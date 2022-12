Unfruchtbare Tipps: Kinderwunsch und Wirklichkeit

Die Jungen glauben seit Generationen, beim ersten Mal penetrativem Sex wird schon nichts passieren. Es reicht, wenn man „aufpasst“ und macht auch mehr Spaß ohne Kondom. „Nach 1000 Schuss ist sowieso Schluss“, stand auf einem Zettel, den Jugendliche mir anonym in einer sexualpädagogischen Schulstunde abgegeben haben. Ein kleiner Notizzettel mit einem Smiley. Ich dachte an einen Scherz. Die Jugendlichen dachten, dass Masturbation unfruchtbar macht. - Dreimal dürfen Sie raten, was ihnen als Verhütungsmethode gefiel.