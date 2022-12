Scholz: Auch im nächsten Winter keine Gasknappheit

Scholz wird am Samstag zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP) im niedersächsischen Wilhelmshaven das erste schwimmende Terminal für Flüssigerdgas (LNG) eröffnen. Weitere entstehen in Brunsbüttel (Schleswig-Holstein), Stade (Niedersachsen) und Lubmin (Mecklenburg-Vorpommern). Pläne für ein kleineres Terminal in Hamburg wurden indes am Freitag ad acta gelegt.