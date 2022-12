Öffi-Misere in Wien: „Das grenzt an einen Skandal“

Franz Schlegl kritisiert die mangelnde Verlässlichkeit: „Vor vier Wochen wollte ich von Grinzing mit der Linie 38 zurück in den ersten Bezirk fahren. Eine Straßenbahn ist mir knapp davongefahren, die nächste Straßenbahn sollte nach acht Minuten kommen, in Wirklichkeit waren es aber 20 Minuten und das an einem Freitag um 16:00 Uhr!“