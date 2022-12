Airbnb-Vermietungsverbot für Gemeindebau bestätigt

Urteil für Stadt Wien „richtungsweisend“

Die Stadt Wien bezeichnete das jüngste Urteil in einer Aussendung vom Freitag als richtungsweisend. „Der soziale Wohnbau in Wien ist zum Wohnen da und nicht, um damit Geschäfte zu machen“, hieß es seitens Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal. „Es ist hocherfreulich, dass die Stadt Wien vor Gericht gegen einen internationalen Milliardenkonzern Recht bekommen hat und der leistbare kommunale Wohnraum in der Stadt langfristig geschützt bleibt.“ Das berühmte Wiener Wohnbaumodell präge das soziale Miteinander in der Stadt und müsse für die Menschen da sein, die es benötigen. Eine Zweckentfremdung der Gemeindewohnungen sei daher nicht zu akzeptieren.