Würstelstand-Rauferei: RAF Camora freigesprochen

Von der Bühne direkt in den Gerichtssaal: Erst am Vortag füllte der Deutschrapper noch eine Halle in Kempten (Deutschland) im Zuge seiner Tour. Jetzt muss er in Wien im Strafgericht antanzen. Der Vorwurf: Zusammen mit zwei Freunden soll er einen Würstelstand-Besitzer geschlagen haben. Nach kurzer Verhandlung wurde der Rapper bereits freigesprochen.