„Wir wollen Olympiateilnehmer stellen“

Auch Rif ist überzeugt

„Wir versuchen, in allen Bereichen etwas aufzubauen“, sagt Vorstandsmitglied Christian Morgner. Im Oktober wechselten die Radsportbegeisterten Kinder und Jugendlichen von Eugendorf ins Olympiazentrum Rif - ein echter Meilenstein. Denn zum ersten Mal seit vielen Jahren ist der Straßenradsport wieder dort stationiert. Den Deal fädelte der 46-Jährige mit Geschäftsführerin Sabrina Rohrmoser ein. Sie ist von der Zusammenarbeit überzeugt: „Der Radsport ist in Salzburg sehr gut beheimatet. Da sind aktive Leute dahinter, da ist etwas in Bewegung - etwas Nachhaltiges.“