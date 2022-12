Kärntner schafft mit VW Golf eine Mio. Kilometer!

Als Bernhard Schatz am 6. August 2000 beim Händler in der Bezirksstadt Wolfsberg sein neues Auto abholt, notiert er einen Stand von elf Kilometern ins Fahrtenbuch. Mehr als 22 Jahre später, am 6. Dezember dieses Jahres, lenkt Schatz seinen Wagen, um die Million voll zu machen, extra in die Marktgemeinde Reichenfels an der kärntnerisch-steirischen Grenze. Dort befindet sich seine Lieblingswerkstatt.