Steirisches Joanneum knackt heuer Millionen-Marke

Eine magische Grenze dürfte das Universalmuseum Joanneum bis Ende des heurigen Jahres knacken: Mehr als eine Million Besucher werden es in den 19 Museen an 14 Standorten wohl werden. Zum Großteil liegt das an der Eingliederung der Tierwelt Herberstein in den Museumsverbund. Aber auch die Sammlungen bewegen sich auf Rekordkurs. So konnte die Ausstellung „Heilkunst“ auf Schloss Trautenfels etwa einen Rekord aufstellen, die Erfolgsschau wird 2023 wieder zu sehen sein.