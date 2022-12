Mann vermutlich mit Axt ermordet ++ Gaspreisdeckel

Am Sonntag Abend stellte sich in Villach ein mutmaßlicher Mörder selbst den Polizeibeamten. Der Mann gab an, einen Mann im Drogenrausch getötet zu haben! Gegen 17:00 Uhr am Sonntag betrat ein 36-jähriger, slowenischer Staatsbürger die Polizei-Inspektion Villach Trattengasse und legte ein Geständnis ab: „Er gab an, dass er zwei Tage zuvor an seiner Wohnadresse in Villach einen Mann im Drogenrausch erschlagen habe“, berichtet die Polizei. Und: Die SPÖ pocht weiterhin auf die Einführung eines Gaspreisdeckels. Heute sollen die sechs ÖVP-Landeshauptleute einen Brief von SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner bekommen. Diese bietet im Parlament eine Kooperation an. Das sind unter anderem die Themen heute bei den Krone-News am Montag, den 12. Dezember mit Moderator Jürgen Winterleitner.