„Landespolitik lässt uns bei Teuerung im Stich“

Nicht gottgegeben

Die Situation müsste aber nicht einfach so als gottgegeben hingenommen werden, befinden die meisten. Nur ein Viertel der Befragten gibt an, dass man gegen die Preissteigerungen - ähnlich wie beim Wetter - nichts unternehmen könne. Gefordert sei die Politik: „Die Landesregierung in Oberösterreich soll mehr gegen die Teuerung tun“ - dieser Aussage stimmen 61 Prozent „sehr“ und 24 Prozent „eher“ zu. Insgesamt finden als gut acht von zehn Befragten, dass in Sachen Teuerungsabfederung noch Luft nach oben sei.