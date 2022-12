Victoria und Sofia wunderschön bei Nobelpreis-Gala

Anton Zeilinger erhielt Physik-Nobelpreis

Quantenphysiker Anton Zeilinger nahm am Samstag vom schwedischen König Carl XVI. Gustaf den Physik-Nobelpreis entgegen. Er wurde mit seinen Co-Preisträgern in Physik, Alain Aspect und John Clauser, ausgezeichnet. Am Beginn der zweiten Quantenrevolution sei es „bemerkenswert, wie der Kreis in Österreich begann und in Österreich geschlossen wurde“, hieß es bei der Präsentation der Physik-Laureaten.