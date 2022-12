Neuer Hindernisparcours: Punktejäger aufgepasst

Und wirklich: Für die Punkte müssen sich die Teilnehmer ordentlich anstrengen und hüpfen, kraxeln und laufen, was das Zeug hält. Mit dem neuen Hindernisparcours, der „Hit it Arena“ genannt wird, will der Anifer Hotelier das Freizeitangebot in seinem Hotel erweitern. Denn: Bisher war das Hotel Momentum vor allem bei den kleineren Kindern für die Trampolinanlage „Hopolino“ beliebt. Die ist jedoch nur für Kinder bis zwölf Jahre gedacht. „Wir wollten die Lücke schließen und etwas für größere Kinder und Erwachsene anbieten“, erklärt Quehenberger. Auch Hotelgäste können sich hier verausgaben.