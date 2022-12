Am 3. Advent zur Bergandacht auf den Dobratsch

Wie bereits am vergangenen Adventsonntag auf dem Stubeck, wird es auch dieses Mal wieder eine winterliche Wanderung geben. „Die Straße bis hinauf zur Rosstratte wird von der Stadt Villach geräumt“, so Robert Heuberger vom Naturpark Dobratsch. Wer bei winterlichen Straßenverhältnissen nicht selbst fahren will, der kann auf den Naturparkbus ausweichen. Dieser fährt am dritten Adventsonntag ab 8 Uhr vom Villacher Busbahnhof bis hinauf zur Rosstratte.