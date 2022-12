SMS-Betrug: Massiver Anstieg, zahlreiche Opfer

„Hallo Mama, ich habe mein Handy kaputt gemacht“: Mit dieser Nachricht wenden sich aktuell Betrüger per SMS oder WhatsApp an potenzielle Opfer. Das Bundeskriminalamt berichtete am Samstag, dass Anzeigen von derartigen Fällen zuletzt um 350 Prozent zugenommen hätten. Der Schaden ist enorm.