Verstappen: Erster WM-Titel ist der „emotionalere“

Für Max Verstappen wird sein erster Formel-1-WM-Titel immer emotionaler als sein zweiter sein. „Beide sind sehr unterschiedlich“, sagte der niederländische Red-Bull-Pilot am Freitag bei der Gala des Motorsport-Weltverbandes FIA in Bologna über einen Vergleich. Der Titel aus diesem Jahr fühle sich „besser und lohnenswerter“ an. „Der Erste wird aber immer emotionaler sein“, befand er.