Perez soll weg! Verstappen nennt Wunschkollegen

Ein Vorfall in Monaco soll den Stein ins Rollen gebracht haben. Perez habe im Qualifying absichtlich eine rote Flagge verursacht und Verstappen somit die Chance auf die Pole Position genommen, so der Vorwurf. In Brasilien folgte die Retourkutsche, der Weltmeister missachtete die Teamorder und ließ seinen Kollegen hinter sich.