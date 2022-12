„Max Verstappen? Den schnupfe ich ganz locker!“

Mehr als sieben Millionen Dollar Preisgeld heimste Johan Sundstein in seiner Karriere als eSportler (Dota 2) bereits ein, führt damit die Liste der reichsten Online-Zocker an. Auch die Formel 1 ist längst auf den wachsenden eSports-Markt aufgesprungen, lässt rund eine Million Dollar Preisgeld für die neue Weltmeisterschaft springen. Höchste Zeit für die „Krone“, sich selbst in einen Boliden zu setzen.