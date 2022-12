Zwei Schwestern helfen Erdbebenopfern in Nepal

We help Nepal

Glocknitzer: „Jeder Cent kommt eins zu eins, ohne Verwaltungsaufwand, direkt bei den Betroffenen an.“ Dafür sorgt Glocknitzers Schwester, Tina Lang aus Bad Sauerbrunn. Sie lebt seit 1990 in Nepals Hauptstadt Kathmandu und setzt sich mit der gemeinnützigen Organisation Rangjung Yeshe Shenpen für Bedürftige ein. „We help Nepal“, der Verein der Burgenländerinnen, konnte heuer immer wieder Lebensmittelpakete schnüren und verteilen