England gegen Frankreich - ab 20 Uhr LIVE

Erstes Duell in K.-o.-Runde

Die Gegenwart heißt England, erst zum dritten Mal kreuzen die beiden Rivalen bei einer WM-Endrunde die Klingen, zum ersten Mal in einer K.-o.-Phase: 1982 in Spanien (3:1) gewann England wie 1966 (2:0) am Weg zum bislang einzigen WM-Titel in der Gruppenphase. „Nicht nur im Fußball, auch in anderen Sportarten wie zum Beispiel im Rugby gibt es eine große Rivalität zwischen den Ländern“, betont Frankreich-Torhüter Hugo Lloris. „Es sind zwei große Mannschaften, das führt automatisch zu großen und speziellen Spielen.“ Auf den 35-Jährigen, der mit seinem 143. Länderspiel an Rekordhalter Lilian Thuram vorbeiziehen wird, wartet heute das Duell mit England-Stürmer und Freund Harry Kane. Die beiden spielen seit neun Jahren gemeinsam bei Tottenham. „Wir haben eine starke Beziehung auf und neben dem Feld. Er ist ein echter Leader, ich kann über ihn nur positive Dinge sagen.“ Ein Duell beim möglichen Elferschießen will Lloris aber am liebsten vermeiden: „Er ist einer der besten der Welt darin.“ Stattdessen hofft er: „Wir haben genug Zeit, um das Spiel schon vorher zu entscheiden.“