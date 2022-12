Harry Kane: Erst Rekordtor, dann Elfer-Pechvogel

Frankreich ging mit einer 1:0-Führung in die Halbzeit. Nach der Pause kamen die Engländer aber wie ausgewechselt aus der Kabine und drückten auf den Ausgleich, mit Erfolg! In der 52. Minute zeigt der Schiedsrichter auf den Punkt: Saka will den Ball an Tchouaméni vorbeilegen. Der Torschütze zum 1:0 packt die Sense aus und räumt den Arsenal-Youngster ab.