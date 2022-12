Fußball-Fans feiern Marokko-Sensation weltweit

Der ohrenbetäubende Jubel für Marokkos WM-Helden hallte bis in die Katakomben des Al-Thumama Stadions. Marokko steht als erstes Team aus Afrika im Semifinale einer Fußball-Weltmeisterschaft. „Wir zeigen der Welt, was man erreichen kann, auch wenn man nicht so viel Talent und Geld hat. Wenn man daran glaubt und das mit Entschlossenheit angeht, kann man viel erreichen“, sagte Trainer Walid Regragui nach dem 1:0 (1:0)-Triumph am Samstagabend im Viertelfinale von Doha.