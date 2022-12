Einspruch! Prozess gegen Karmasin verzögert sich

Thomas Krankl, der Anwalt des Zweitangeklagten in der Causa um Ex-Ministerin Sophie Karmasin, will am Dienstag einen Einspruch gegen die Anklageschrift bei der WKStA einbringen. Dies bestätigte er am Freitag in einem Gespräch mit der „Krone“. Der Prozess gegen die Meinungsforscherin wird sich demnach verzögern. Denn das Oberlandesgericht muss die Anklage gegen die Ex-Familienministerin und den leitenden Beamten im Sportministerium nun überprüfen.