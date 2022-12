Ried-Boss beschert Alexander Wrabetz einen Dämpfer

Die Förderung von Frauenfußball als verpflichtendes B-Kriterium wurde in den Lizenzbestimmungen für die Saison 2023/24 verankert, zudem wird die finanzielle Nachhaltigkeit und der beständige Abbau von negativem Eigenkapital ein Muss fürs „Pickerl“. „Und auch alles andere wurde so fixiert, wie wir es zuvor in Arbeitsgruppen ausgearbeitet hatten“, sagt SV-Ried-Boss Roland Daxl. Eine ganz, ganz große Überraschung gab es aber bei der Klubkonferenz und der anschließenden Jahreshauptversammlung aller Bundesligisten doch!