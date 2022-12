Red Bull Salzburg geht gegen Inter Mailand unter

Während es für die Roten Bullen der letzte Auftritt des Jahres war, stehen die Mailänder mitten in der Vorbereitung für die am 4. Jänner 2023 wieder beginnende Meisterschaft. Zudem fehlten dem Serienmeister insgesamt 16 Spieler, was sich im Spielverlauf zeigen sollte. Während nach vorne nur wenig Akzente gesetzt werden konnten, gab es hinten etliche gute Chancen für den 19-fachen italienischen Meister. Die Führung durch Henrikh Mkhitaryan war die logische Folge. Kurz vor der Pause erhöhte der italienische Teamspieler Francesco Acerbi - allerdings aus Abseitsstellung - per Kopf zum 2:0.