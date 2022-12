Wirbel in Kinderkrippe: Schützlinge weggesperrt

Wenn sie geweint hätten, seien sie allein weggesperrt worden, Essen sei ihnen regelrecht in den Mund gestopft worden, wenn sie nicht essen wollten. Nachdem sie das erfahren hatte, hat sich die Mutter mit anderen Eltern an das Hilfswerk, den zuständigen Betreiber der Kindertagesstätte in Unterkärnten, gewandt. Eine ehemalige Mitarbeiterin hatte unterdessen bei der Jugendanwaltschaft Alarm geschlagen.