„Der Canisibus bedeutet für mich Überleben“

Seit 33 Jahren können sich Bedürftige täglich auf den Suppenbus der Caritas verlassen. Die „Krone" begleitet die Aktion einen Abend lang. In einer Großküche in der Caritas-Zentrale in Ottakring werden täglich 150 Liter Suppe gekocht. Bis zu 400 Portionen werden pro Abend ausgegeben. Für viele Menschen ist das die einzige warme Mahlzeit. Durch die Teuerung stellen sich auch immer mehr Pensionisten an. Indes schlagen AK, Caritas und Volkshilfe Alarm: Jeder 5. Österreicher kann sich die monatliche Ausgaben nicht leisten.